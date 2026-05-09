Elon Musk insulta i magistrati francesi che indagano sul suo social X

Tra i capi d'accusa vi è, oltre alla diffusione di immagini pedopornografiche, il sospetto utilizzo del modello di intelligenza artificiale di X, Grok, per la creazione di "deepfake", cioè montaggi ultra realistici a carattere sessuale, senza il consenso delle vittime ascolta articolo

Elon Musk ha reagito su X alla notizia di indagini in corso in Francia su possibili attività illecite del suo social, insultando i magistrati responsabili di tale inchiesta, anche con espressioni omofobe. "Sono più falsi di un euro di cioccolato e più fr... di un fenicottero in tutù fluo!", è stato il suo commento, scritto in francese e pubblicato nella tarda serata di ieri, a un post che menzionava un articolo sulla vicenda.

Commento omofobo attraverso la stessa piattaforma Nel quadro delle indagini, avviate nel gennaio 2025, un giudice istruttore è ora incaricato di verificare una possibile complicità nella diffusione di immagini pedopornografiche sul social network X, secondo quanto spiegato giovedì dalla procura di Parigi, pochi giorni dopo che Musk non si era presentato a una convocazione della giustizia francese per un'udienza. Il magnate, così come l'ex direttrice generale di X Linda Yaccarino, sono indagati in qualità di gestori di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti contestati. Approfondimento Musk contro OpenAI, in California al via il processo