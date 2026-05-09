Elon Musk insulta i magistrati francesi che indagano sul suo social X

Tra i capi d'accusa vi è, oltre alla diffusione di immagini pedopornografiche, il sospetto utilizzo del modello di intelligenza artificiale di X, Grok, per la creazione di "deepfake", cioè montaggi ultra realistici a carattere sessuale, senza il consenso delle vittime
Elon Musk ha reagito su X alla notizia di indagini in corso in Francia su possibili attività illecite del suo social, insultando i magistrati responsabili di tale inchiesta, anche con espressioni omofobe. "Sono più falsi di un euro di cioccolato e più fr... di un fenicottero in tutù fluo!", è stato il suo commento, scritto in francese e pubblicato nella tarda serata di ieri, a un post che menzionava un articolo sulla vicenda.
Commento omofobo attraverso la stessa piattaforma
Nel quadro delle indagini, avviate nel gennaio 2025, un giudice istruttore è ora incaricato di verificare una possibile complicità nella diffusione di immagini pedopornografiche sul social network X, secondo quanto spiegato giovedì dalla procura di Parigi, pochi giorni dopo che Musk non si era presentato a una convocazione della giustizia francese per un'udienza. Il magnate, così come l'ex direttrice generale di X Linda Yaccarino, sono indagati in qualità di gestori di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti contestati.
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Musk sui magistrati francesi: “Sono dei ritardati mentali”
"Sono dei ritardati mentali", aveva già affermato Musk in francese, sempre attraverso lo stesso social network, riferendosi ai magistrati francesi, dopo una perquisizione a metà febbraio negli uffici parigini della piattaforma. Tra i capi d'accusa vi è, oltre alla possibile complicità nella diffusione di immagini pedopornografiche, il sospetto utilizzo del modello di intelligenza artificiale di X, Grok, per la creazione di "deepfake", cioè montaggi ultrarealistici a carattere sessuale, senza il consenso delle vittime. Il social network aveva denunciato durante la perquisizione un "atto giudiziario abusivo" basato su "motivazioni politiche" e aveva respinto ogni infrazione, affermando che non si sarebbe "lasciato intimidire".
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Scontro aperto, a colpi di post social, tra il presidente Usa e il patron di Space X dopo l'addio di quest'ultimo alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa. Musk rivendica il peso dei suoi finanziamenti per la campagna elettorale repubblicana mentre il tycoon gli dà del 'matto'. Sullo sfondo restano i timori sui danni che la spaccatura potrebbe arrecare a settori strategici, dalla difesa al programma spaziale. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 6 giugno