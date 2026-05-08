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Suora aggredita a Gerusalemme, colono israeliano a processo

Mondo
©Ansa

Sarà processato per aggressione motivata da ostilità verso un gruppo religioso. Lo ha dichiarato il ministero della Giustizia israeliano

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Un colono israeliano sospettato di aver preso a calci e ferito una suora cattolica francese a Gerusalemme lo scorso 28 aprile sarà processato per aggressione motivata da ostilità verso un gruppo religioso. Lo ha dichiarato il ministero della Giustizia israeliano. L'aggressione alla suora, una studiosa di 48 anni presso la Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme, è avvenuta sul Monte Sion, appena fuori dalla Città Vecchia. Il sospettato, identificato come Yona Simcha Schreiber, 36 anni, proviene da un insediamento nella Cisgiordania occupata chiamato Peduel. È in arresto dal 29 aprile e la procura ha chiesto che rimanga in detenzione fino al processo, ha precisato il ministero in una dichiarazione. L'uomo è accusato di aggressione con lesioni, motivata da ostilità verso un gruppo religioso. Le immagini di sorveglianza della scena mostrano un aggressore che si avventa contro la suora, vestita con un abito bianco e un velo nero, e la spinge violentemente a terra, facendole sbattere la testa contro un blocco di pietra. L'uomo se ne va, ma poi torna indietro e la prende a calci prima di essere fermato da un passante. Il consolato francese a Gerusalemme ha condannato l'attentato, chiedendo che il responsabile venga processato. 

 

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