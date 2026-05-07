L'ex modella era scomparsa il 22 aprile, pochi giorni dopo essere tornata negli Stati Uniti dalle vacanze in Italia. I familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo. Dopo giorni di apprensione, l’Interpol ha comunicato che la donna si troverebbe in un penitenziario americano, ma non si conosce ancora il capo d’accusa

Dopo giorni di apprensione, l'Interpol ha comunicato che Elisabetta Ferretto, la cittadina italo-americana di cui si erano perse le tracce il 22 aprile , si trova in un carcere della Florida, ma non si conosce ancora il capo d'accusa. Dopo aver smesso di ricevere notizie dalla donna, i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo. Per via della sua residenza negli Stati Uniti, le ricerche erano state attivate tramite canali di cooperazione internazionale. L'ex modella fu tra le prime a denunciare il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per molestie.

Il ritrovamento

Dopo la richiesta di aiuto da parte del ministero dell'Interno alle autorità americane, l'Interpol ha confermato che la donna si troverebbe in un carcere della Florida. La 50enne era scomparsa il 22 aprile, dopo essere tornata negli Stati Uniti, dove risiede da oltre vent'anni, al termine delle vacanze di Pasqua trascorse in Italia. I familiari, preoccupati per la mancanza di notizie dalla donna, ne avevano denunciato la scomparsa alla Procura di Rovigo. L'arresto spiega, quindi, il silenzio di Ferretto su cui ancora non è noto quale capo di accusa penderebbe. Originaria della provincia di Padona, l'ex modella fu tra le prime donne a denunciare il finanziere newyorchese Jeffrey Epstein che, secondo alcune inchieste giornalistiche, avrebbe incontrato in ambienti del mondo della moda.