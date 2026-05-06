Nave Amerigo Vespucci a Genova, nuovo tour nel 2026: date e tappe

Dopo il successo del Tour Mondiale 2023-2025 e al termine della lunga sosta manutentiva durata dieci mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo. Il veliero partirà il 9 maggio da Genova verso gli Stati Uniti. Il tour durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12mila miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri ascolta articolo

Il Vespucci si appresta a solcare i mari dell’Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà, il 9 maggio, per la Campagna in Nord America che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due Paesi, fino ad arrivare a New York, il 4 luglio 2026, per la celebrazione del 250esimo anniversario dell'Indipendenza americana. Il viaggio durerà 156 giorni e a bordo ci saranno 180 cadetti.

La cerimonia di partenza del Tour Mondiale Amerigo Vespucci a Genova il 9 maggio La nuova avventura, su iniziativa del ministero della Difesa e della Marina militare, prodotta da Difesa Servizi, unirà infatti la tradizionale attività di addestramento della Nave Scuola con la promozione delle eccellenze del Made in Italy. "Faremo una prima tappa alle Canarie - spiega il nuovo comandante Nicasio Falica - e di lì prenderemo la circolazione degli alisei, in senso orario: sono dei venti portanti che ci spingeranno fino a Baltimora. Quindi saremo alla parata del 4 luglio a New York e in navigazione fino a Boston. Di qui partiremo verso il Canada con sosta a Quebec city e Montréal. Poi torneremo indietro, riattraversando l'oceano, con sosta sulle Azzorre, a Cadice e quindi in Italia: a Cagliari, Taranto e Venezia per il simposio delle marine. Infine, a Trieste dove ci attendono le sorelle minori a vela per la Barcolana 2026". La cerimonia di partenza del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, si terrà sabato 9 maggio al Porto Antico di Genova alla presenza di istituzioni civili e militari. La nave a vela sarà aperta al pubblico per le visite dal 5 all'8 maggio Potrebbe interessarti Amerigo Vespucci, Crosetto: ritorno economico del tour 3 mld

Andreoli: “Orgogliosi di promuovere un campione nazionale nel mondo” "Un fenomeno planetario – sottolinea l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli - emblema e ambasciatore del “bello e ben fatto” italiano ma che testimonia come la capacità e la creatività italiana riescano a trasformare una nave scuola della Marina Militare di 95 anni, in una moderna icona pop, senza tempo che il mondo ci invidia non per quello che è ma per quello che rappresenta: l'Italia e gli italiani. Per questo e non solo, siamo orgogliosi di continuare a promuovere nel mondo questo nostro campione nazionale che, insieme al Villaggio Italia, è stato celebrato, ammirato e, talvolta, benevolmente invidiato, da tutti i popoli che incontra sul suo cammino". Potrebbe interessarti Vespucci, Mattarella: "Ha dato prestigio al nostro Paese"

Il tour dell’Amerigo Vespucci La partenza da Genova seguirà la cerimonia in programma alle ore 10.30 al Porto Antico con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Marina Militare ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, del presidente della Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli. Durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12mila miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri, tra cui Baltimora (24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio) e Montreal (29 luglio – 3 agosto). Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari (13-16 settembre), Taranto (20-24 settembre) e Venezia (29 settembre-3 ottobre). Potrebbe interessarti Amerigo Vespucci, Luna Rossa accoglie il veliero a Cagliari

Il ritorno del veliero a Trieste L'ultima tappa sarà a Trieste (8-12 ottobre), in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Nave Amerigo Vespucci continuerà a svolgere il suo ruolo di Nave scuola della Marina Militare imbarcando gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno: saranno 180 i cadetti che raggiungeranno il Vespucci a Baltimora per poi concludere la campagna addestrativa con lo sbarco a Taranto. La Vespucci ha lasciato l'Arsenale della Spezia ieri ed è arrivata stamattina nel Porto Antico di Genova (davanti ai Magazzini del Cotone), dove resterà ormeggiata fino alla partenza del 9. La Nave è aperta al pubblico da oggi al 7: per salire a bordo è necessaria la prenotazione, gratuita, sul sito tourvespucci.IT Potrebbe interessarti Venezia, il saluto di gondolieri e marinai alla nave Amerigo Vespucci