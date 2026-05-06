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E se il Canada entrasse a far parte dell'Unione europea?

Luciana Grosso

Ispi
Mark Carney - Getty Images

L’ipotesi di un ingresso di Ottawa in Ue torna a farsi concreta dopo anni di discussioni teoriche. A riaccendere il dibattito la presenza del premier Carney alla Comunità Politica Europea. Pesano infatti le tensioni crescenti con gli Stati Uniti e le recenti mosse di Donald Trump. I sondaggi mostrano un’opinione pubblica canadese sempre più favorevole a un avvicinamento a Bruxelles. Restano però forti ostacoli giuridici e politici

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