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Germania, auto contro pedoni a Lipsia: 2 morti e diversi feriti

Mondo
©Getty

Il conducente dell'auto che ha investito una folla di persone nel centro della città, è stato arrestato. Nella zona è in corso un massiccio intervento della polizia

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La polizia tedesca ha confermato che due persone sono morte e 8 sono rimaste ferite (due in modo grave) dopo che una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia. Il conducente è stato arrestato. Come confermato da un portavoce delle autorità, nella zona è in corso un massiccio intervento della polizia con 10 ambulanze e un elicotteri in azione. I negozi sono stati chiusi. Le informazioni sono ancora frammentate e gli agenti stanno raccogliendo dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto e sull'entità delle lesioni dei feriti.

 

Il fermo immagine tratto da un videopostato su X del luogo dove due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. 4 maggio 2026 FRAME VIDEO X OPEN SOURCE

Le indagini

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città. L'emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.

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