Germania, auto contro pedoni a Lipsia: 2 morti e diversi feriti

La polizia tedesca ha confermato che due persone sono morte e 8 sono rimaste ferite (due in modo grave) dopo che una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia. Il conducente è stato arrestato. Come confermato da un portavoce delle autorità, nella zona è in corso un massiccio intervento della polizia con 10 ambulanze e un elicotteri in azione. I negozi sono stati chiusi. Le informazioni sono ancora frammentate e gli agenti stanno raccogliendo dettagli sulle circostanze esatte di quanto accaduto e sull'entità delle lesioni dei feriti.