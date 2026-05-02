Austria, veleno per topi in omogeneizzati HiPP: arrestato un uomo

L'identità del sospetto non è stata resa nota: è accusato di aver messo in pericolo la pubblica sicurezza e di tentato omicidio aggravato. Secondo gli inquirenti voleva ricattare l'azienda

È stato arrestato un uomo sospettato di aver avvelenato dei vasetti di omogeneizzati con topicida, presumibilmente per ricattare HiPP, l'azienda tedesca che li produce. Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca APA. Secondo la polizia regionale del Burgenland, il sospettato ha 39 anni. La sua identità non è stata ancora resa nota. La polizia non ha specificato il luogo dell'arresto. L'uomo è accusato di aver messo in pericolo la pubblica sicurezza e di tentato omicidio aggravato.

Le indagini continuano

Anche le autorità tedesche stanno indagando sul caso. Secondo la polizia bavarese, che coordina le indagini, cinque vasetti di cibo avvelenato sono stati ritrovati prima che potessero essere consumati in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Un vasetto acquistato in un supermercato Spar a Eisenstadt, capoluogo del Burgenland, è stato ritrovato il 18 aprile. Conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. A metà aprile, HiPP ha emesso un richiamo precauzionale di vasetti potenzialmente contaminati in Austria. L'allerta riguardava principalmente un vasetto da 190 grammi di "purea di carote e patate". Un altro vasetto, venduto nello stesso punto vendita e sospettato di essere contaminato con veleno per topi, non è stato ancora ritrovato.