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India, uomo porta cadavere della sorella in banca per provarne il decesso

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Sarebbe avvenuto in un villaggio dell'India orientale. A diffondere la notizia sono diversi giornali indiani e internazionali, mentre il governatore ordina un'inchiesta. Il cadavere è stato nuovamente seppellito nel cimitero

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Dopo essersi visto rifiutare l'accesso al conto in banca della sorella deceduta perché privo di un certificato di morte, un uomo avrebbe riesumato il cadavere e lo avrebbe portato in banca per dimostrare la morte della donna. A renderlo noto sono diversi giornali indiani e internazionali: il governatore dello Stato indiano dell'Odisha ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla presunta vicenda, che sarebbe avvenuta in un villaggio dell'India orientale. 

Il corpo è stato nuovamente seppellito nel cimitero

Secondo l'agenzia di stampa indiana Pti, "il corpo è stato nuovamente seppellito nel cimitero alla presenza della polizia". In India, ricorda la Afp, la registrazione delle nascite e dei decessi è obbligatoria. Tuttavia, persistono lacune nella documentazione, soprattutto nelle zone rurali, lasciando molte famiglie senza certificati ufficiali.

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