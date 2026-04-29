Sarebbe avvenuto in un villaggio dell'India orientale. A diffondere la notizia sono diversi giornali indiani e internazionali, mentre il governatore ordina un'inchiesta. Il cadavere è stato nuovamente seppellito nel cimitero

Dopo essersi visto rifiutare l'accesso al conto in banca della sorella deceduta perché privo di un certificato di morte, un uomo avrebbe riesumato il cadavere e lo avrebbe portato in banca per dimostrare la morte della donna. A renderlo noto sono diversi giornali indiani e internazionali: il governatore dello Stato indiano dell'Odisha ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla presunta vicenda, che sarebbe avvenuta in un villaggio dell'India orientale.