L'incidente si è verificato quando uno dei motori dell'aereo si è guastato e ha preso fuoco durante la corsa di decollo, costringendo l'equipaggio a fermare il velivolo e ad avviare un'evacuazione di emergenza ascolta articolo

Sei passeggeri sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale dopo che un volo Swiss Air da Delhi a Zurigo ha interrotto il decollo ed è stato evacuato sulla pista dell'aeroporto internazionale Indira Gandhi nelle prime ore di domenica, secondo quanto riportato dall'Economic Times.

La dinamica dell'incidente L'incidente si è verificato quando uno dei motori dell'aereo si è guastato e ha preso fuoco durante la corsa di decollo, costringendo l'equipaggio a fermare il velivolo e ad avviare un'evacuazione di emergenza, si legge nel rapporto. L'Airbus A330, operante come volo LX147, aveva a bordo 232 passeggeri, tra cui quattro neonati, oltre ai membri dell'equipaggio. L'aereo stava accelerando sulla pista 28 intorno all'1:08 del mattino quando si è verificato il guasto. Secondo i dati di tracciamento del volo, ha riportato Economic Times, l'aereo aveva raggiunto una velocità di 104 nodi prima che l'equipaggio interrompesse il decollo. Potrebbe interessarti Allarme Fbi su volo per New York, atterra a Pittsburgh: tutti in salvo

#BREAKING : Swiss International Air Lines flight LX147, operated by aircraft HB-JHK, suffered an engine No. 1 failure during the take-off roll while departing Delhi for Zurich.



Emergency slides were deployed and the aircraft was evacuated on the runway as a precaution.… pic.twitter.com/EwGFQjvLlZ — upuknews (@upuknews1) April 26, 2026 Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie