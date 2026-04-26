L'incidente si è verificato quando uno dei motori dell'aereo si è guastato e ha preso fuoco durante la corsa di decollo, costringendo l'equipaggio a fermare il velivolo e ad avviare un'evacuazione di emergenza
Sei passeggeri sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale dopo che un volo Swiss Air da Delhi a Zurigo ha interrotto il decollo ed è stato evacuato sulla pista dell'aeroporto internazionale Indira Gandhi nelle prime ore di domenica, secondo quanto riportato dall'Economic Times.
La dinamica dell'incidente
L'incidente si è verificato quando uno dei motori dell'aereo si è guastato e ha preso fuoco durante la corsa di decollo, costringendo l'equipaggio a fermare il velivolo e ad avviare un'evacuazione di emergenza, si legge nel rapporto. L'Airbus A330, operante come volo LX147, aveva a bordo 232 passeggeri, tra cui quattro neonati, oltre ai membri dell'equipaggio. L'aereo stava accelerando sulla pista 28 intorno all'1:08 del mattino quando si è verificato il guasto. Secondo i dati di tracciamento del volo, ha riportato Economic Times, l'aereo aveva raggiunto una velocità di 104 nodi prima che l'equipaggio interrompesse il decollo.
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Il comunicato della Swiss
Swiss ha annunciato l’invio di specialisti tecnici a Delhi per chiarire le cause dell’incidente e verificare l’aeromobile. La compagnia sta lavorando per organizzare la prosecuzione del viaggio dei passeggeri. Alcuni viaggiatori, sempre secondo il Blick, hanno lamentato ritardi nell’assistenza nelle ore immediatamente successive all’evacuazione, mentre altri post sui social riferiscono che sono poi stati predisposti hotel e riprotezioni.