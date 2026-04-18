Allarme Fbi su volo per New York, atterra a Pittsburgh: tutti in salvo

L'aeroplano è stato evacuato. Agenti e specialisti dell'Fbi sono sul posto per le investigazioni coordinate con le autorità locali

Allarme su un aereo diretto a New York. Il velivolo è stato fatto atterrare all'aeroporto di Pittsburgh. Lo afferma il direttore dell'Fbi Kash Patel. "L'Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L'aereo è stato deviato ed è atterrato all'aeroporto di Pittsburgh. Tutti i passeggeri e l'equipaggio hanno evacuato il velivolo in sicurezza", si legge nel post su X.

"Gli agenti speciali artificieri dell'Fbi sono sul posto in coordinamento con le autorità locali - prosegue il post -. L'Fbi di Pittsburgh fornirà ulteriori aggiornamenti come dovuto visto il proseguire delle investigazioni".