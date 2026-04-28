Colombia, incinta di due uomini contemporaneamente: raro caso di gemelli con padri diversiMondo
I gemelli condividono la stessa madre, ma hanno patrimoni genetici paterni differenti. Si tratta di un evento rarissimo: registrati solo una ventina di casi al mondo
A due anni dalla nascita dei suoi due figli, due gemelli eterozigoti, una donna si è recata al laboratorio di Genetica e Identificazione delle popolazioni dell'università Nazionale della Colombia per scoprire chi fosse il padre. L'esito del test è stato clamoroso: i bambini hanno due papà diversi. Una vera rarità: un fatto accaduto sinora solo una ventina di volte al mondo.
Fenomeno noto come "superfetazione eteropaternale"
I medici hanno eseguito il test di routine, ma lo hanno dovuto ripetere ben due volte per avere la certezza dell’esito mai visto prima. Si tratta di un evento estremamente raro, noto come superfetazione eteropaternale: avviene qusndo, a seguito di rapporti sessuali ravvicinati, due ovuli distinti vengono fecondati da spermatozoi di uomini diversi.
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Si tratta di un evento rarissimo
Sebbene sapessero che una cosa del genere fosse possibile, gli esperti dell'Università Nazionale non si erano mai imbattuti in un caso simile in prima persona. Per determinare la paternità di una persona, gli scienziati colombiani hanno utilizzato una tecnologia chiamata "marcatori microsatellitari". In linea generale, si tratta di analizzare e confrontare minuscoli frammenti di Dna del bambino, della madre e del presunto padre. "Preleviamo il Dna da ciascuno di loro, analizziamo tra 15 e 22 punti, chiamati microsatelliti, e li confrontiamo uno per uno", spiega il professor William Usaquén, direttore del laboratorio. In questo caso hanno analizzato 17 microsatelliti nel Dna della madre, dei due neonati e del presunto padre che si è sottoposto al test. Hanno scoperto che il Dna del presunto padre corrispondeva a quello di uno dei bambini, ma non a quello dell'altro. A detta di tutti, è stato qualcosa di straordinario. "Sono a capo del laboratorio da 26 anni, e questo è il primo caso che abbiamo visto, e finora l'unico", afferma William Usaquén.