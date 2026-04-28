Si tratta di un evento rarissimo

Sebbene sapessero che una cosa del genere fosse possibile, gli esperti dell'Università Nazionale non si erano mai imbattuti in un caso simile in prima persona. Per determinare la paternità di una persona, gli scienziati colombiani hanno utilizzato una tecnologia chiamata "marcatori microsatellitari". In linea generale, si tratta di analizzare e confrontare minuscoli frammenti di Dna del bambino, della madre e del presunto padre. "Preleviamo il Dna da ciascuno di loro, analizziamo tra 15 e 22 punti, chiamati microsatelliti, e li confrontiamo uno per uno", spiega il professor William Usaquén, direttore del laboratorio. In questo caso hanno analizzato 17 microsatelliti nel Dna della madre, dei due neonati e del presunto padre che si è sottoposto al test. Hanno scoperto che il Dna del presunto padre corrispondeva a quello di uno dei bambini, ma non a quello dell'altro. A detta di tutti, è stato qualcosa di straordinario. "Sono a capo del laboratorio da 26 anni, e questo è il primo caso che abbiamo visto, e finora l'unico", afferma William Usaquén.