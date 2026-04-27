La visita di quattro giorni della coppia reale fra Washington, New York e la Virginia arriva in un momento di attriti fra Stati Uniti e Gran Bretagna, legati soprattutto alla guerra in Iran. Martedì la giornata clou, con il bilaterale nello Studio Ovale fra il tycoon e il sovrano e il discorso di quest’ultimo al Congresso

Al via la visita di quattro giorni negli Stati Uniti di Re Carlo III e della Regina Camilla. La coppia reale è atterrata nella serata italiana all'aeroporto militare di Washington e si è poi spostata alla Casa Bianca dove a riceverli c’erano il presidente Donald Trump e la first lady Melania. Dal classico tè nella Green Room della Casa Bianca a momenti più informali, come una visita al South Lawn, l'agenda dei royals a Washington è fatta di impegni tradizionali e occasioni meno solenni. L'obiettivo è alleggerire la tensione del momento e superare gli attriti delle ultime settimane tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La capitale americana si è preparata per settimane all'evento e, dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti, la posta in gioco è ancora più alta. Tutto deve filare liscio, quando si tratta di Buckingham Palace.