Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa BiancaMondo
La visita di quattro giorni della coppia reale fra Washington, New York e la Virginia arriva in un momento di attriti fra Stati Uniti e Gran Bretagna, legati soprattutto alla guerra in Iran. Martedì la giornata clou, con il bilaterale nello Studio Ovale fra il tycoon e il sovrano e il discorso di quest’ultimo al Congresso
Al via la visita di quattro giorni negli Stati Uniti di Re Carlo III e della Regina Camilla. La coppia reale è atterrata nella serata italiana all'aeroporto militare di Washington e si è poi spostata alla Casa Bianca dove a riceverli c’erano il presidente Donald Trump e la first lady Melania. Dal classico tè nella Green Room della Casa Bianca a momenti più informali, come una visita al South Lawn, l'agenda dei royals a Washington è fatta di impegni tradizionali e occasioni meno solenni. L'obiettivo è alleggerire la tensione del momento e superare gli attriti delle ultime settimane tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La capitale americana si è preparata per settimane all'evento e, dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti, la posta in gioco è ancora più alta. Tutto deve filare liscio, quando si tratta di Buckingham Palace.
La visita al nuovo alveare e il garden party
Nel programma c'è un chiaro omaggio alla più grande passione di Carlo III, l'ambiente, con la visita al nuovo alveare, accanto all'orto. La prima giornata, dopo un tè pomeridiano, si chiude con un garden partyall'ambasciata britannica, senza la coppia presidenziale americana che riceverà il giorno dopo i reali per la cena di Stato. Anche nel caso della festa in giardino il tono è più informale del solito con il dress code che prevede un "completo elegante", ma non da cerimonia, per gli uomini e un "abito da cocktail per le donne". Vietati i cappellini.
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Martedì la giornata clou
Il clou della visita sarà martedì, con un bilaterale nello Studio Ovale tra il Re e Trump e il discorso di Carlo III al Congresso, il primo di un sovrano d'Inghilterra da quello di Elisabetta II nel 1991. Nelle stesse ore, Melania e la Regina avranno un incontro con un gruppo di studenti americani presso il padiglione del tennis della residenza. La giornata si chiuderà con un sontuoso banchetto. Il giorno dopo, prima di dirigersi a New York per visitare il memoriale dell'11 settembre, i reali deporranno una corona di fiori presso il cimitero nazionale di Arlington, a simboleggiare il partenariato militare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.
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La tappa in Virginia
Giovedì i reali si sposteranno in Virginia, in luogo che non è stato ancora annunciato, dove l'itinerario assumerà un sapore tipicamente "folk americano". Carlo e Camilla assisteranno, infatti, a spettacoli della tradizione appalachiana e a una tipica festa di quartiere ("block party") per i 250 anni degli Stati Uniti. Quindi una visita a un parco nazionale, probabilmente quello di Shenandoah, incentrata sulla conservazione ambientale e sulle comunità indigene. E, solo per la Regina, una tappa presso un allevamento di cavalli prima del rientro in patria.
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