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Giappone, scossa di terremoto a Hokkaido di magnitudo 6.4

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©Getty

La terra nel Paese del Sol Levante continua a tremare. Nuova scossa di terremoto dopo il sisma registrato ieri nell'entroterra, nella prefettura di Hokkaido, ad una profondità di 80 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone e non è scattata l'allerta tsunami

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Dopo quella registrata ieri, una seconda scossa di terremoto ha colpito l'isola di Hokkaido, questa volta di magnitudo 6.4 sulla scala Richter. Lo ha riferito il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ), circa nove ore dopo un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la stessa isola settentrionale del Giappone. 

Ieri il sisma è stato registrato nell'entroterra

Un potente terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito ieri l'isola giapponese settentrionale di Hokkaido secondo quanto riportato dalle agenzie statunitensi e giapponesi. Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia) nella parte meridionale di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri (50 miglia), secondo quanto riportato dall'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) e dall'Istituto geologico statunitense (USGS).

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Non è stato emesso alcun allarme tsunami

Questo terremoto arriva a meno di una settimana dall'avvertimento lanciato dalla JMA riguardo a un aumento del rischio di terremoti di magnitudo elevata (8.0 o superiore) a seguito del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la costa della prefettura di Iwate, nel nord del Giappone, lunedì scorso. 

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