Mongolia, forte scossa di terremoto: magnitudo 5,8

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.8 ha colpito la Mongolia occidentale questa mattina, alle ore 11:23 locali. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nella regione di Hovd, con un ipocentro situato a una profondità di circa 15 km.

Nessun ferito

L’evento sismico, verificatosi alle 06:23 ora italiana, ha interessato un’area caratterizzata da imponenti catene montuose e zone scarsamente popolate, limitando potenzialmente l’entità dei danni a strutture e persone. La sismicità della Mongolia è strettamente legata a uno dei processi tettonici più imponenti del pianeta: la collisione tra la placca Indiana e la placca Euroasiatica.