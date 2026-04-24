Usa, archiviata l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell

La procura americana abbandona le indagini sui lavori di ristrutturazione della sede della Banca centrale americana. Ma la Casa Bianca non cede: "L’indagine va avanti, è solo spostata". Intanto, Jeanine Pirro, procuratrice federale capo per il Distretto di Columbia, ha detto che ora sta all'Ispettore Generale della Fed verificare gli sforamenti dei costi della ristrutturazione multimiliardaria. "Mi aspetto un rapporto in tempi brevi", ha sottolineato, aggiungendo: "Non esiterò a riaprire un’indagine se necessario" ascolta articolo

La procura americana ha annunciato di voler abbandonare le indagini contro il presidente della Fed, Jerome Powell, che riguardavano alcuni lavori di ristrutturazione della sede principale della Fed e che dovevano stabilire se Powell avesse mentito sui costi dell’intervento. Ma la Casa Bianca non cede e assicura: "L’indagine va avanti, è solo spostata", come sostenuto dalla portavoce Karoline Leavitt che, però, non ha fornito altri dettagli in merito.

Il caso passa all'Ispettore Generale della Fed Quello che è certo, ad oggi, è che Jeanine Pirro, la procuratrice federale capo per il Distretto di Columbia, ha disposto l'archiviazione dell'indagine penale a carico di Powell. In un post su X, Pirro ha comunque annunciato che l'Ispettore Generale della Fed indagherà sugli sforamenti dei costi relativi alla ristrutturazione multimiliardaria della sede della Banca centrale Usa, a Washington, che, come detto, era alla base dell'indagine su Powell. "Mi aspetto un rapporto esaustivo in tempi brevi", ha sottolineato Pirro, aggiungendo: "Si noti bene, tuttavia, che non esiterò a riaprire un’indagine penale qualora i fatti lo rendessero necessario". Un primo e immediato commento della Casa Bianca, su questo, ha rimarcato che "i contribuenti americani meritano risposte in merito alla gestione finanziaria inadeguata della Federal Reserve. Le maggiori facoltà investigative di cui dispone l'Ufficio dell'Ispettore Generale lo pongono nella posizione ideale per fare piena luce sulla questione". Approfondimento La Fed lascia i tassi di interesse invariati fra il 3,5% e il 3,75%