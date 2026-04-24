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L'Europa e le sue vuote parole su Israele

Renato Coen

Renato Coen
©Getty

L'insufficienza delle sanzioni ai coloni violenti, gli inutili rischi che continuano a correre i soldati della missione Unifil in Libano, lo slogan inutile e superato dei "due popoli per due Stati". Così Bruxelles, senza politiche chiare, non riesce a svolgere un ruolo determinante nella crisi mediorientale

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