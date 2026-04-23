L'Unione europea rischia uno scontro con Donald Trump per aver tentato di bloccare l'assegnazione di un redditizio contratto per un gasdotto nei Balcani - attraverserà la Bosnia-Erzegovina - a una società guidata dall'avvocato personale del presidente americano. La notizia è stata riportata dal Guardian che ha avuto accesso a documenti sul caso. Secondo fonti bosniache, dopo mesi di pressioni da funzionari statunitensi, i leader del Paese si stanno muovendo rapidamente per assegnare il contratto a una società poco conosciuta con sede nel Wyoming, la Aafs Infrastructure and Energy, costituita nel novembre dello scorso anno e di cui non sono stati resi noti i proprietari. La Aafs è guidata da due figure di spicco della campagna di Trump per ribaltare la sconfitta elettorale del 2020: Jesse Binnall, avvocato che lo ha difeso dalle accuse di aver incitato le rivolte di Capitol Hill, e Joe Flynn, fratello dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. Nonostante l'assenza di un'esperienza comprovata, Aafs prevede di investire 1,5 miliardi di dollari nel gasdotto e in altri progetti infrastrutturali in Bosnia, secondo quanto dichiarato dal suo rappresentante locale.