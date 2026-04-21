Usa, Trump perde un'altra ministra: lascia la segretaria al Lavoro

Il presidente americano perde un'altra ministra. Infatti dopo Kristi Noem e Pam Bondi, anche Lori Chavez-DeRemer lascerà il proprio incarico, dopo un mandato segnato da una serie di scandali etici
"La Segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà l'Amministrazione per assumere un incarico nel settore privato. Ha svolto un lavoro eccezionale nel suo ruolo, tutelando i lavoratori americani, promuovendo pratiche lavorative eque e aiutando gli americani ad acquisire nuove competenze per migliorare le proprie vite. Keith Sonderling assumerà la carica di Segretario al Lavoro ad interim". Questa la comunicazione, pubblicata in un post su X, da parte di Steven Cheung, direttore della comunicazione di Trump. Dunque il presidente americano perde un'altra ministra, dopo Kristi Noem e Pam Bondi. Lori Chavez-DeRemer lascerà infatti il suo incarico, dopo un mandato segnato da una serie di scandali etici.
Gli scandali emersi
Chavez-DeRemer è stata travolta da una serie di accuse di cattiva condotta nei confronti suoi e dei suoi principali collaboratori, in cui rientravano spese pazze e scandali sessuali. L'ormai ex ministra era sotto osservazione da gennaio, quando l'ispettore generale del dipartimento del Lavoro Anthony D'Esposito ha avviato un'indagine su accuse secondo cui sarebbe stata coinvolta in una relazione extraconiugale con un membro della sua scorta, avrebbe bevuto alcolici durante l'orario di lavoro, mentre alcuni suoi collaboratori di alto livello avrebbero inventato eventi ufficiali per facilitare i suoi viaggi personali. La Casa Bianca l'aveva difesa, affermando che la segretaria al Lavoro stava valutando azioni legali contro la persona che aveva presentato le denunce, ma a Washington molti avevano cominciato a contare i giorni che l'avrebbero separata dal licenziamento.
I licenziamenti
La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva dichiarato ai giornalisti il 15 gennaio che il presidente riteneva Chavez-DeRemer stesse "svolgendo un lavoro straordinario", stesse parole di rito usate poi per Bondi e Noem. Da allora, quattro persone erano state sospese durante l'indagine, e poi costrette ad andarsene. Il capo di gabinetto di Chavez-DeRemer, Jihun Han, e la vice capo di gabinetto Rebecca Wright, si sono dimessi sotto la pressione della Casa Bianca. Brian Sloan, il rappresentante della sicurezza accusato di aver avuto una relazione extraconiugale con la ministra, si era dimesso a marzo invece di collaborare con l'indagine. E la responsabile del team di preparazione eventi, Melissa Robey, è stata licenziata poco dopo essere stata interrogata dagli investigatori.
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