Usa, Trump perde un'altra ministra: lascia la segretaria al Lavoro

Gli scandali emersi

Chavez-DeRemer è stata travolta da una serie di accuse di cattiva condotta nei confronti suoi e dei suoi principali collaboratori, in cui rientravano spese pazze e scandali sessuali. L'ormai ex ministra era sotto osservazione da gennaio, quando l'ispettore generale del dipartimento del Lavoro Anthony D'Esposito ha avviato un'indagine su accuse secondo cui sarebbe stata coinvolta in una relazione extraconiugale con un membro della sua scorta, avrebbe bevuto alcolici durante l'orario di lavoro, mentre alcuni suoi collaboratori di alto livello avrebbero inventato eventi ufficiali per facilitare i suoi viaggi personali. La Casa Bianca l'aveva difesa, affermando che la segretaria al Lavoro stava valutando azioni legali contro la persona che aveva presentato le denunce, ma a Washington molti avevano cominciato a contare i giorni che l'avrebbero separata dal licenziamento.

I licenziamenti

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva dichiarato ai giornalisti il 15 gennaio che il presidente riteneva Chavez-DeRemer stesse "svolgendo un lavoro straordinario", stesse parole di rito usate poi per Bondi e Noem. Da allora, quattro persone erano state sospese durante l'indagine, e poi costrette ad andarsene. Il capo di gabinetto di Chavez-DeRemer, Jihun Han, e la vice capo di gabinetto Rebecca Wright, si sono dimessi sotto la pressione della Casa Bianca. Brian Sloan, il rappresentante della sicurezza accusato di aver avuto una relazione extraconiugale con la ministra, si era dimesso a marzo invece di collaborare con l'indagine. E la responsabile del team di preparazione eventi, Melissa Robey, è stata licenziata poco dopo essere stata interrogata dagli investigatori.