Ungheria, legge anti Lgbtq viola il diritto secondo la Corte Ue

La Corte di giustizia ha riconosciuto, per la prima volta in un ricorso diretto, la violazione dell'articolo 2 del Trattato da parte di uno Stato membro. L'azione è stata avviata dalla Commissione con il sostegno di 15 Paesi dell'Unione. Si tratta della più ampia procedura per violazione dei diritti umani mai esaminata dal Giudice europeo

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'Ungheria, con la legge che limita la rappresentazione delle persone Lgbt nei contenuti destinati ai minori, ha violato il diritto europeo. Il provvedimento, presentato come tutela dei minori e volto a impedire ai bambini l'accesso a materiali che mostrino l'omosessualità, secondo i giudici contrasta con i valori fondamentali dell'Unione.