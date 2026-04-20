Il sisma è stato registrato sul versante nord orientale del Paese, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma). E' stato avvistato uno tsunami al largo delle coste giapponesi. Nhk News: "Treni sospesi e controlli a centrale nucleare di Onagawa" ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri.Il sisma si è verificato alle 16:53 locali (le 9:53 in Italia) nelle acque del Pacifico al largo della prefettura settentrionale di Iwate ed è stato abbastanza forte da scuotere grandi edifici fino a Tokyo, a centinaia di chilometri di distanza. Avvistate onde anomale da 80 centimetri. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni di "danni umani e materiali attualmente in fase di verifica", ha affermato la premier nipponica, Sanae Takaichi, in un post online citato dal Sky News. "D'ora in avanti otterremo informazioni dettagliate gestiremo la risposta all'emergenza", ha aggiunto.

Media: "Onde anomale tra gli 80 e i 70 cm" Lo tsunami è stato avvistato al largo delle coste giapponesi: lo riporta Nhk News. Secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, il treno ad alta velocità che collega la capitale Tokyo con la città settentrionale di Aomori ha interrotto le sue corse a seguito del forte terremoto. Inoltre le autorità stanno controllando la centrale nucleare di Onagawa per verificare la presenza di eventuali anomalie in seguito al terremoto. Onde anomale da 80 centimetri hanno colpito un porto nel Nord, ha riferito l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma). L'onda è stata osservata alle 17:34 (10:34 in Italia) in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha affermato la Jma. Pochi minuti prima, l'Agenzia aveva segnalato un'onda di 70 centimetri.



Istituita dal governo una squadra di gestione crisi "Evacuate immediatamente le regioni costiere e le aree fluviali verso un luogo più sicuro come un'altura o un edificio di evacuazione", è stato l'ordine della Jma, avvertendo che sono previsti danni a causa delle onde di tsunami. "Si prevede che le onde di tsunami colpiscano ripetutamente. Non lasciate un luogo sicuro finché l'allerta non sarà revocata", ha aggiunto l'agenzia. L'ufficio del primo ministro ha dichiarato di aver istituito una squadra di gestione delle crisi.