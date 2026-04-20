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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans Montana, familiari delle vittime dell'incendio ricevono le fatture dei ricoveri

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Secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime italiane dell'incendio, "le spese devono essere a carico delle autorità svizzere".  L'ambasciatore Cornado: "Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane, chiederò comunque chiarimenti e ho già fissato un incontro per il 24 aprile prossimo con il presidente del governo del Vallese Mathias Reynhard"

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Un invio a dir poco inopportuno ha interessato tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana. L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha spedito nei giorni scorsi la fattura relativa alle spese sanitarie, con importi compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri, sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, "sono inopportuni". "In linea generale - afferma il legale -  riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato". 

L'ambasciata italiana

Una questione che sta seguendo direttamente in queste ore l'ambasciata italiana a Berna. "Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a carico delle autorità locali - spiega l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado - ma chiederò comunque chiarimenti e ho già fissato un incontro per il 24 aprile prossimo con il presidente del governo del Vallese Mathias Reynhard".

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