Elezioni Slovenia, vincitore Robert Golob rinuncia a formare governo

Non avendo trovato alleati, il premier uscente e leader di Movimento Libertà, il partito di centrosinistra che ha avuto la maggioranza relativa alle elezioni del 22 marzo scorso in Slovenia, ha dichiarato di essere pronto a lavorare dai banchi dell'opposizione, chiudendo alla possibilità di formare una coalizione di maggioranza per formare il governo locale

Robert Golob, il premier uscente e leader di Movimento Libertà, il partito di centrosinistra che ha avuto la maggioranza relativa alle elezioni del 22 marzo scorso in Slovenia, ha dichiarato di essere pronto a lavorare dai banchi dell'opposizione. Infatti, dopo un colloquio con la presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar, Golob ha sostanzialmente chiuso alla possibilità di formare una coalizione di maggioranza per formare il governo locale, non avendo trovato, di fatto, degli alleati.

La coalizione avversaria

Golob ha definito "coalizione di truffatori, destinata a durare poco" quella alternativa a lui che ha eletto il presidente del Parlamento, il populista anti-sistema Zoran Stevanović, e composta dal conservatore Partito Democratico Sloveno e dal cosiddetto "terzo blocco" formato da Nuova Slovenia, Democratici e dai populisti no vax Resni.ca (Verità) di Stevanović.