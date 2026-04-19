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New York, Mamdani e Obama con i bimbi del Bronx tra letture e canzoni

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Il sindaco di New York e l’ex presidente degli Stati Uniti si sono incontrati per la prima volta e hanno trascorso alcune ore con i bambini di un asilo del Bronx. L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi sul futuro della città

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Zohran Mamdani e Barack Obama si sono incontrati per la prima volta e hanno trascorso alcune ore con i bambini di un asilo del Bronx, a New York, tra letture e canzoni. L’incontro è stato anche l’occasione per instaurare un rapporto personale e confrontarsi sul futuro della città.

Mamdani Obama
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Mamdani: “Abbiamo parlato della nostra visione per New York”

 

"Abbiamo parlato della nostra visione per" la Grande Mela, ha riferito il sindaco di New York. L’ex presidente degli Stati Uniti lo ha ringraziato pubblicamente sui social, dove ha pubblicato alcune foto della giornata. Obama è in questi giorni impegnato in prima persona in vista del voto in Virginia per la nuova mappa elettorale che ridisegna i distretti elettorali.

Mamdani Obama
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