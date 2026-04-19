New York, Mamdani e Obama con i bimbi del Bronx tra letture e canzoni

Il sindaco di New York e l’ex presidente degli Stati Uniti si sono incontrati per la prima volta e hanno trascorso alcune ore con i bambini di un asilo del Bronx. L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi sul futuro della città

Zohran Mamdani e Barack Obama si sono incontrati per la prima volta e hanno trascorso alcune ore con i bambini di un asilo del Bronx, a New York, tra letture e canzoni. L’incontro è stato anche l’occasione per instaurare un rapporto personale e confrontarsi sul futuro della città.

