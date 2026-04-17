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Usa, si dimette direttore Ice Todd Lyons: pedina chiave deportazioni

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©Getty

Ha presentato la sua lettera di dimissioni al segretario della Sicurezza nazionale Markwayne Mullin e ha assicurato che resterà al suo posto fino al 31 maggio per garantire la transizione. Aveva assunto il ruolo ad interim: sotto la guida si sono avute 584.000 deportazioni da quando il presidente americano Donald Trump ha assunto l'incarico nel 2025

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Ha comunicato che lascerà l'incarico a fine maggio Todd Lyons, il direttore facente funzione dell'Ice - la controversa Immigration and Customs Enforcement a cui la Casa Bianca di Donald Trump ha affidato il compito di attuare con metodi molto aggressivi le politiche anti immigrazione e la deportazione di massa che hanno provocato fra l'altro la morte di due americani nel Minnesota a inizio anno. In una lettera al segretario per la sicurezza interna Markawayne Mullin - che ha sostituito poco meno di un mese fa Kristi Noem, Lyons precisa, come rende noto il New York Times, che il suo desiderio è quello di "trascorrere più tempo con la famiglia. Con i figli che stanno entrambi raggiungendo un punto di svolta delle loro vite, insieme a mia moglie vogliamo passare più tempo possibile con loro". Lyons, all'Ice dal 2007, aveva iniziato a lavorare all'agenzia come agente a Dallas. Sotto la guida di Lyons si sono avute 584.000 deportazioni da quando il presidente americano Donald Trump ha assunto l'incarico nel 2025. 

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