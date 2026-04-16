Magyar: Ho discusso con Ue riforme per sbloccare fondi

Peter Magyar, premier ungherese in pectore, ha dichiarato ai cronisti di aver discusso con la Commissione europea come accelerare le riforme affinchè il Paese possa recuperare i fondi Ue congelati a causa delle violazioni dello stato di diritto da parte del capo del governo uscente, Viktor Orban. "Possiamo apportare cambiamenti molto rapidamente in quattro aree, poiché la Commissione e le istituzioni europee richiedono che questi si trasformino in leggi e regolamenti, non solo in promesse", ha riferito Magyar a proposito del suo colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Queste aree sono la lotta alla corruzione, la giustizia, la libertà di stampa e la libertà accademica. Il politico conservatore ha avvertito che qualsiasi riforma è subordinata al fatto che "sia vantaggiosa per il popolo ungherese e per le imprese ungheresi" e ha rivelato che i suoi contatti con Von der Leyen sono iniziati ancor prima delle elezioni, tanto che entrambi hanno già designato le proprie squadre di negoziatori. Magyar ha accusato Orban di non essere riuscito a recuperare fondi Ue per 17 miliardi, trattenuti da Bruxelles a causa delle misure adottate dal suo governo contro lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e le libertà fondamentali.