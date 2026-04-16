Il futuro premier ungherese alza il livello dello scontro con i media pubblici - accusati di aver fatto da cassa di risonanza alla propaganda di Viktor Orban - e lo fa direttamente dai loro studi
Invitato in modo inedito da radio e tv di Stato, Peter Magyar, il futuro premier ungherese, ha sferrato un attacco frontale al sistema dell’informazione pubblica, definendolo una "macchina di propaganda" ormai agli ultimi giorni. "Dopo la formazione del governo Tisza sospenderemo i servizi di notizie dei media pubblici, finché non verrà ripristinato il loro carattere di servizio pubblico", ha dichiarato, annunciando anche lo stop ai finanziamenti statali.
Magyar: Ho discusso con Ue riforme per sbloccare fondi
Peter Magyar, premier ungherese in pectore, ha dichiarato ai cronisti di aver discusso con la Commissione europea come accelerare le riforme affinchè il Paese possa recuperare i fondi Ue congelati a causa delle violazioni dello stato di diritto da parte del capo del governo uscente, Viktor Orban. "Possiamo apportare cambiamenti molto rapidamente in quattro aree, poiché la Commissione e le istituzioni europee richiedono che questi si trasformino in leggi e regolamenti, non solo in promesse", ha riferito Magyar a proposito del suo colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Queste aree sono la lotta alla corruzione, la giustizia, la libertà di stampa e la libertà accademica. Il politico conservatore ha avvertito che qualsiasi riforma è subordinata al fatto che "sia vantaggiosa per il popolo ungherese e per le imprese ungheresi" e ha rivelato che i suoi contatti con Von der Leyen sono iniziati ancor prima delle elezioni, tanto che entrambi hanno già designato le proprie squadre di negoziatori. Magyar ha accusato Orban di non essere riuscito a recuperare fondi Ue per 17 miliardi, trattenuti da Bruxelles a causa delle misure adottate dal suo governo contro lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e le libertà fondamentali.