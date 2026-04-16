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Guerra in Iran, Starmer e Macron convocano a Parigi vertice dei "volenterosi di Hormuz"

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L'incontro è stato convocato dal presidente francese Macron e dal premier britannico Starmer e dovrebbe vedere la partecipazione in presenza della presidente del Consiglio Meloni

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Si terrà domani a Parigi un nuovo vertice dei cosiddetti "volenterosi di Hormuz", coalizione formata da oltre 40 Paesi. Sul tavolo un piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. Il vertice è stato convocato dal presidente francese Macron e dal premier britannico Starmer e dovrebbe vedere la partecipazione in presenza della presidente del Consiglio Meloni. L'obiettivo è quello di ritornare presto alla libertà di navigazione nello Stretto, ma restano due incognite: una legata al ruolo degli Stati Uniti, rimasti finora fuori dalla coalizione, e l'atteggiamento dell'Iran, che per la prima volta si è mosso con netta contrarietà rispetto al piano dei volenterosi.

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