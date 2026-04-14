Il sisma è avvenuto alle 18:29 ora locale, le 3:29 in Italia, ed è stato nettamente avvertito dai residenti fino alla capitale dello Stato, Carson City. Al momento non sono segnalate persone ferite ma i cittadini hanno riportato danni alle abitazioni e ai negozi
Forte terremoto in Nevada. Alle 3:29 ora italiana, ovvero alle 18:29 negli Stati Uniti, una scossa di magnitudo 5,7 ha colpito Silver Springs come ha riferito lo United States Geological Survey. Secondo l'USGS, il terremoto si è verificato a una profondità di 9 km (5,59 miglia). Al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite ma il sisma ha provocato danni nelle abitazioni e nei negozi della zona.
Avvertito anche nella capitale
La profondità dell’ipocentro ha fatto sì che le onde sismiche si siano propagate a un livello superficiale facendo così percepire nettamente il terremoto alla popolazione locale. Anche i residenti delle aree a est della capitale del Nevada, Carson City, hanno infatti avvertito la scossa e hanno mandato segnalazioni di danni anche moderati a causa della caduta di oggetti.
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La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime