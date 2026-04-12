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Terremoto nel Potentino e nel Cosentino, scosse di magnitudo 2.1 e 2.4

Cronaca

La terra ha tremato a  Baragiano, in Basilicata, e Parenti, in Calabria. La prima è avvenuta alle 10:44, la seconda alle 11:52. Non si registrano danni a cose e persone

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Due scosse di terremoto sono state registrate stamani a distanza di un'ora l'una dall'altra a Baragiano (Potenza) e Parenti (Cosenza). La prima è avvenuta alle 10:44 ed è stata avvertita anche in alcuni comuni limitrofi. La seconda è stata localizzata alle 11:52. Entrambi i terremoti sono stati registrati localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose e persone.

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Ipa/Protezione Civile

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Cronaca

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