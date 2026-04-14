Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa pensano i giovani americani di Israele e Netanyahu?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, nonostante gli Stati Uniti siano il principale alleato di Tel Aviv, negli ultimi anni si è registrata una vera e propria impennata delle opinioni negative: nel 2025 la quota di americani contrari a Israele era pari al 53%, mentre l’aumento complessivo di giudizi negativi rispetto al 2022 sfiora i 20 punti percentuali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ