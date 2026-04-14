Cosa pensano i giovani americani di Israele e Netanyahu?

Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, nonostante gli Stati Uniti siano il principale alleato di Tel Aviv, negli ultimi anni si è registrata una vera e propria impennata delle opinioni negative: nel 2025 la quota di americani contrari a Israele era pari al 53%, mentre l’aumento complessivo di giudizi negativi rispetto al 2022 sfiora i 20 punti percentuali