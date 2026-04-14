Elezioni in Benin, Romuald Wadagni è il nuovo presidente

Romuald Wadagni, ministro delle Finanze e candidato della maggioranza, è stato eletto presidente del Benin con il 94,05% dei voti. Lo ha comunicato - in base ai risultati provvisori - la Commissione elettorale nazionale indipendente (Cena). Il tasso di partecipazione è stato del 58,78%. Wadagni succede a Patrice Talon, che lo aveva sostenuto e che cede il posto, conformemente alla Costituzione, dopo due mandati. Incoronato, dunque, dal capo di stato uscente e sostenuto dai due partiti che compongono la maggioranza presidenziale, l’Unione progressista-il Rinnovamente (Up-R) e il Blocco repubblicano (BR), Wadagni non aveva di fronte alcun candidato di una certa levatura. Nella tornata elettorale, infatti, è stato sfidato da un solo avversario, l'oppositore moderato Paul Hounkpè che ha ottenuto il 5,95% dei voti.