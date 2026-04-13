Ghana, calciatore muore dopo assalto a bus della sua squadra

Dominic Frimpong, 20 anni, era stato colpito da un proiettile durante un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea. Uomini armati avevano preso di mira il mezzo, che trasportava circa 30 giocatori e dirigenti, nella regione Ashanti del Ghana meridionale domenica sera, dopo una partita di campionato

Il calciatore ghanese Dominic Frimpong, 20 anni, colpito da un proiettile durante un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea, è morto a causa delle ferite riportate. Il giocatore, la cui squadra ha sede nella città meridionale di Berekum, è stato "trasportato d'urgenza all'ospedale di Bibiani, ma purtroppo è deceduto", come spiega la polizia che ha avviata un'indagine per trovare gli aggressori. Uomini armati hanno preso di mira il pullman, che trasportava circa 30 giocatori e dirigenti, nella regione Ashanti del Ghana meridionale domenica sera, dopo una partita di campionato.

Cos'è successo

Mentre l'autista tentava di fare retromarcia per sfuggire a "sei uomini armati, tre dei quali con fucili a pompa", secondo la polizia, questi hanno aperto il fuoco, crivellando di proiettili il bus. In una dichiarazione, la Federazione calcistica del Ghana ha espresso "profondo dolore" per la morte del giocatore e ha condannato "il tragico incidente" che "ha profondamente scosso l'intera comunità calcistica". La federazione ha chiesto che "vengano prese tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia" e ha annunciato la sua intenzione di "rafforzare le misure di sicurezza per le squadre che viaggiano per le competizioni nazionali".