Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ghana, calciatore muore dopo assalto a bus della sua squadra

Mondo

Dominic Frimpong, 20 anni, era stato colpito da un proiettile durante un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea. Uomini armati avevano preso di mira il mezzo, che trasportava circa 30 giocatori e dirigenti, nella regione Ashanti del Ghana meridionale domenica sera, dopo una partita di campionato

ascolta articolo

Il calciatore ghanese Dominic Frimpong, 20 anni, colpito da un proiettile durante un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea, è morto a causa delle ferite riportate. Il giocatore, la cui squadra ha sede nella città meridionale di Berekum, è stato "trasportato d'urgenza all'ospedale di Bibiani, ma purtroppo è deceduto", come spiega la polizia che ha avviata un'indagine per trovare gli aggressori. Uomini armati hanno preso di mira il pullman, che trasportava circa 30 giocatori e dirigenti, nella regione Ashanti del Ghana meridionale domenica sera, dopo una partita di campionato.

Cos'è successo

Mentre l'autista tentava di fare retromarcia per sfuggire a "sei uomini armati, tre dei quali con fucili a pompa", secondo la polizia, questi hanno aperto il fuoco, crivellando di proiettili il bus. In una dichiarazione, la Federazione calcistica del Ghana ha espresso "profondo dolore" per la morte del giocatore e ha condannato "il tragico incidente" che "ha profondamente scosso l'intera comunità calcistica". La federazione ha chiesto che "vengano prese tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia" e ha annunciato la sua intenzione di "rafforzare le misure di sicurezza per le squadre che viaggiano per le competizioni nazionali".

Mondo: Ultime notizie

Trump annuncia blocco porti Iran da oggi e valuta nuovi raid. LIVE

live Mondo

"Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10...

Mosca: voto ungheresi improbabile influisca su conflitto Ucraina. LIVE

live Mondo

È “improbabile che le elezioni ungheresi possano influire sulla situazione relativa al conflitto...

Ilaria Salis: "Tribunale ungherese ha chiuso il mio processo"

Mondo

L’eurodeputata di Avs lo ha raccontato in diretta su Rai Radio1. “In teoria potrebbe riaprirlo ma...

Gip chiude inchiesta e chiede rinvio a giudizio per moglie di Sanchez

Mondo

L'ordinanza è stata resa pubblica mentre Pedro Sanchez e la “primera dama” Begona...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Mondo: I più letti