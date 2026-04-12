"La carta vincente che il presidente ha in mano se l'Iran non cede: un blocco navale", questo il titolo dell'articolo rilanciato dal presidente Usa su Truth, dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad. Nel pezzo pubblicato da Just the News, si suggerisce di imporre alla Repubblica islamica, come la Casa Bianca ha fatto in precedenza con il Venezuela, "un'efficace strategia di blocco per strangolare un'economia gia' vacillante e aumentare la pressione diplomatica su Cina e India"
Il presidente statunitense, Donald Trump, ha ripostato sul suo social Truth un articolo che suggerisce come gli Usa potrebbero attuare un "blocco navale" nel golfo Persico per danneggiare gli interessi economici dell'Iran, in caso di un mancato accordo Washington-Teheran. Il post, pubblicato dal media online Just the News, si intitola: 'La carta vincente che il presidente ha se l'Iran non cede: un blocco navale'.
"Aumentare pressione su Cina e India"
Trump l'ha ripostato sul suo account Truth alle 6:16 di stamattina, praticamente in concomitanza con le notizie in arrivo da Islamabad, annunciate direttamente dal suo vice JD Vance, secondo cui i negoziati in corso con l'Iran erano falliti. L'articolo suggerisce che la strategia del blocco navale, già adottata nel caso del Venezuela, potrebbe "soffocare un'economia iraniana già instabile e aumentare la pressione diplomatica su Cina e India, tagliandole fuori da una delle loro principali fonti di petrolio". Il pezzo cita "alcuni esperti secondo cui "Trump potrebbe semplicemente 'superare' il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz con un blocco ancora più efficace.
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