"La carta vincente che il presidente ha in mano se l'Iran non cede: un blocco navale", questo il titolo dell'articolo rilanciato dal presidente Usa su Truth, dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad. Nel pezzo pubblicato da Just the News, si suggerisce di imporre alla Repubblica islamica, come la Casa Bianca ha fatto in precedenza con il Venezuela, "un'efficace strategia di blocco per strangolare un'economia gia' vacillante e aumentare la pressione diplomatica su Cina e India"