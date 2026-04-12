Libano, nuovi raid israeliani: almeno 11 morti e diversi feriti

Secondo l'agenzia libanese Nna, cinque vittime sono state registrate a Qana e sei a Maaroub, dove sarebbe stata colpita un'intera famiglia. La stessa fonte segnala attacchi anche in altre località del sud del Libano, con diversi feriti

Almeno undici persone sono state uccise in una serie di nuovi raid israeliani nel sud del Libano: cinque nella località di Qana e altre sei a Maaroub, dove sarebbe stata colpita un'intera famiglia, secondo quanto riferito dall'agenzia libanese Nna. La stessa fonte aggiunge che ci sono stati attacchi anche in altre zone del Libano meridionale e che, oltre ai morti, si contano pure diversi feriti. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)