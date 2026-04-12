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Libano, nuovi raid israeliani: almeno 11 morti e diversi feriti

Mondo
©Ansa

Secondo l'agenzia libanese Nna, cinque vittime sono state registrate a Qana e sei a Maaroub, dove sarebbe stata colpita un'intera famiglia. La stessa fonte segnala attacchi anche in altre località del sud del Libano, con diversi feriti

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Almeno undici persone sono state uccise in una serie di nuovi raid israeliani nel sud del Libano: cinque nella località di Qana e altre sei a Maaroub, dove sarebbe stata colpita un'intera famiglia, secondo quanto riferito dall'agenzia libanese Nna. La stessa fonte aggiunge che ci sono stati attacchi anche in altre zone del Libano meridionale e che, oltre ai morti, si contano pure diversi feriti. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

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