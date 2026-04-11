Uk sospende restituzione isole Chagos a Mauritius: manca sostegno Usa

Il Regno Unito sospenderà il piano per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius, a causa della mancanza di sostegno da parte degli Stati Uniti. Lo ha comunicato Downing Street. "Continuiamo a credere che questo accordo sia il modo migliore per proteggere il futuro a lungo termine della base militare (anglo-americana) di Diego Garcia, ma abbiamo sempre detto che saremmo andati avanti solo con il sostegno degli Stati Uniti", ha affermato un portavoce del premier Keir Starmer, precisando che il dialogo con Washington è ancora in corso. Il disegno di legge che prevedeva la restituzione era prossimo alla scadenza in Parlamento.