Uk sospende restituzione isole Chagos a Mauritius: manca sostegno Usa

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Uk, Londra sospende la restituzione delle isole Chagos a Mauritius: "Manca sostegno Usa"

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©Ansa

Downing Street ribadisce che l'accordo resta la via più efficace per tutelare la base militare di Diego Garcia, ma richiede l'appoggio di Washington. Il disegno di legge che prevedeva la restituzione era vicino alla scadenza in Parlamento

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Il Regno Unito sospenderà il piano per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius, a causa della mancanza di sostegno da parte degli Stati Uniti. Lo ha comunicato Downing Street. "Continuiamo a credere che questo accordo sia il modo migliore per proteggere il futuro a lungo termine della base militare (anglo-americana) di Diego Garcia, ma abbiamo sempre detto che saremmo andati avanti solo con il sostegno degli Stati Uniti", ha affermato un portavoce del premier Keir Starmer, precisando che il dialogo con Washington è ancora in corso. Il disegno di legge che prevedeva la restituzione era prossimo alla scadenza in Parlamento. 

Una veduta aerea dell'isola di Diego Garcia, nell'arcipelago delle Chagos, che ospita una base militare anglo-americana. Diego Garcia, 11 aprile 2026. ANSA/WIKIMEDIA COMMONS

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