Accordo Uk-Mauritius su isole Chagos, Corte dice no ricorso

Mondo

L’Alta Corte di Londra ha negato l’autorizzazione a una causa contro il Foreign Office del Regno Unito sull’accordo con Mauritius per il trasferimento delle Isole Chagos. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dei ricorrenti riproponessero questioni già respinte in precedenti decisioni dei tribunali britannici.

