L’Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione di forte valore simbolico e politico, che definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità” e invita i Paesi che l’hanno perpetrata a prevedere delle riparazioni economiche. Vediamo cosa ne pensano nel Regno Unito attraverso un sondaggio YouGov che evidenzia una larga contrarietà