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I britannici sono favorevoli ai risarcimenti per la tratta degli schiavi?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

L’Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione di forte valore simbolico e politico, che definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità” e invita i Paesi che l’hanno perpetrata a prevedere delle riparazioni economiche. Vediamo cosa ne pensano nel Regno Unito attraverso un sondaggio YouGov che evidenzia una larga contrarietà

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