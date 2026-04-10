L’Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione di forte valore simbolico e politico, che definisce la tratta degli schiavi “il più grave crimine contro l’umanità” e invita i Paesi che l’hanno perpetrata a prevedere delle riparazioni economiche. Vediamo cosa ne pensano nel Regno Unito attraverso un sondaggio YouGov che evidenzia una larga contrarietà
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