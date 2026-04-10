La disputa con l’organizzazione

Il principe Harry aveva lasciato l’organizzazione a inizio 2025, dimettendosi dal ruolo di patrono assieme al principe ereditario del Lesotho dopo aver rivolto accuse di cattiva gestione al management e alla presidente esecutiva Sophie Chandauka. Quest'ultima aveva respinto le accuse, contro-accusando il duca di Sussex e il suo entourage di “bullismo”. Da qui, l'avvio di un'inchiesta amministrativa della Charity Commission britannica, organo di sorveglianza sulle attività delle associazioni di beneficenza, che ad aprile del 2025 aveva chiuso il fascicolo muovendo rimproveri formali a entrambe le parti, ma assolvendo tutti sulle contestazioni sostanziali contrapposte, ed escludendo i sospetti di bullismo o di misoginia evocati pubblicamente dalla presidente nei confronti di Harry. Il consiglio di amministrazione, presieduto da Chandauka, ha quindi deciso di rivolgersi alla giustizia ordinaria, presentando una querela in sede civile per "diffamazione e danno alla reputazione" avanzata nei confronti di Harry e di un suo ex fiduciario, Mark Dyer.