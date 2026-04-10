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Francia, Jordan Bardella ufficializza la relazione con Maria Carolina di Borbone

Mondo
Foto rivista Paris Match

Dopo mesi di indiscrezione, il giovane delfino di Marine Le Pen posa con la nobile italiane per il Paris Match. La coppia, legata da maggio secondo le ricostruzioni della riviste, era già stata avvistata in occasioni pubbliche senza conferme. Le prime immagini scattate in Corsica segnano la prima uscita dichiarata, a un anno dalle presidenziali francesi

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Fine dei rumor sulla vita privata di Jordan Bardella, il giovane esponente del Rassemblement National, considerato come uno dei possibili candidati all'Eliseo nel 2027. Il delfino di Marine Le Pen ha scelto di mostrarsi in modo ufficiale, posando per Paris Match in una serie di scatti romantici, mano nella mano, con Maria Carolina di Borbone.

Una relazione già nota ma mai confermata

La storia tra il trentenne leader politico e la ventiduenne figlia di Carlo di Borbone delle Due Sicilie circolava da mesi, alimentata da fotografie e indiscrezioni. I due erano stati avvistati per la prima volta a gennaio durante la serata di gala per i 200 anni del quotidiano Le Figaro al Grand Palais di Parigi, ma Bardella aveva sempre evitato di commentare. Maria Carolina, italiana per parte materna, è figlia di Camilla Crociani, a sua volta nata dall'unione tra l'ex presidente di Finmeccanica Camillo Crociani e l'attrice Edy Vessel. Anche Bardella, può vantare origini italiane. Nato nella banlieue parigina, proviene da una famiglia piemontese emigrata in Francia.

Il presunto colpo di fulmine

Secondo la ricostruzione di Paris Match, l'incontro decisivo tra i due sarebbe avvenuto a Montecarlo, durante il Gran Premio di Formula 1 dello scorso maggio. Da allora, una serie di avvistamenti - tra cui un breve video circolato online a gennaio - aveva alimentato le speculazioni. Durante un'intervista, arriva la prima domanda: "Se lei sarà eletto presidente, la principessa sarà la 'première dame'?". La risposta del presidente del Rassemblement National è, al solito, "la mia vita privata riguarda me". Poi l'ammissione: "Sono un uomo felice".

La passeggiata in Corsica

Le fotografie scattate ad Ajaccio, in Corsica, segnano quindi una vera e propria ufficializzazione del rapporto. I due camminano uno accanto all'altra, eleganza classica fatta di jeans, pullover blu su camicia con cravatta per lui e giacca avvitata e pantaloni a vita alta per lei. La Corsica è un posto speciale per entrambi: per Bardella che ci va spesso per riposarsi e per scrivere e per l'erede Borbone perché il suo padrino e cugino si chiama addirittura Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, discendente diretto dell'imperatore.

Il futuro politico

Fra un anno, i francesi voteranno per l'erede di Emmanuel Macron. Per alcuni osservatori, una relazione stabile e visibile potrebbe risultare più funzionale alla costruzione di un profilo istituzionale rispetto alla narrazione di un trentenne single costantemente al centro dell'attenzione mediatica.

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