Tra titoli nobiliari, fortune familiari e una saga che attraversa tre generazioni, la sua figura fa discutere e affascina. Ecco chi è Maria Carolina Borbone, principessa influencer da oltre 180mila follower ascolta articolo

Potrebbero diventare la coppia destinata a ridisegnare la mappa del gossip politico europeo. Da un lato Jordan Bardella, volto dominante del Rassemblement National e, secondo i sondaggi, tra i favoriti per l'Eliseo nel 2027, soprattutto se Marine Le Pen non dovesse vincere in appello contro la sua incandidabilità. Dall'altro Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, 22 anni, principessa-influencer e simbolo della Gen Z aristocratica. L'uscita dei due dal gala per i 200 anni di Le Figaro ha incendiato la stampa francese. Ma ridurre Maria Carolina al ruolo di "nuova fiamma" sarebbe una semplificazione fuorviante.

Chi è Maria Carolina di Borbone? La principessa è al centro di una disputa dinastica che si trascina da oltre un secolo. Figlia del Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro, e di Camilla Crociani, è diventata un caso giuridico nel 2016, quando il padre ha compiuto una scelta storica: con un Atto Sovrano ha abolito la Legge Salica - che escludeva le donne dalla successione - nominandola sua erede diretta con il titolo di Duchessa di Calabria. Una decisione che ha scatenato l'ira del ramo spagnolo della famiglia, guidato da Pedro di Borbone, che contesta la legittimità di Carlo e rivendica la guida della Casata e dell'Ordine Costantiniano.

Il consenso popolare Mentre le dispute nobiliari si consumano nelle aule dei tribunali, il consenso popolare ha preso un'altra direzione. Maria Carolina, insieme alla sorella Maria Chiara - ambassador Wwf per Italia e Francia - e al resto della famiglia, è diventata un punto di riferimento per i movimenti identitari del Sud, in particolare per i neoborbonici. A differenza dei cugini spagnoli, percepiti come lontani, il ramo francese dei Borbone è costantemente presente a Napoli e nel Mezzogiorno. Tra eventi ufficiali, iniziative benefiche e bagni di folla, molti legittimisti vedono nella giovane duchessa l'unica erede autentica di Francesco II.

Un patrimonio che fa notizia Se il titolo nobiliare arriva dai Borbone, la ricchezza che sostiene la vita tra Monte Carlo, Parigi e Roma proviene dalla famiglia materna. Ed è qui che la storia assume i contorni di un romanzo. Maria Carolina è infatti nipote di Camillo Crociani, presidente di Finmeccanica negli anni '70 e figura centrale nello scandalo Lockheed. Accusato di aver incassato tangenti, Crociani fuggì in elicottero nel 1976 e morì latitante in Messico. Il suo enorme patrimonio - che comprendeva anche Vitrociset, colosso dei sistemi radar e del traffico aereo - è stato gestito per anni dalla moglie, e quindi dalla nonna di Maria Carolina, l’ex attrice Edoarda “Edy” Vessel.