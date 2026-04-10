Sudan, un attacco con drone colpisce un matrimonio: 30 vittime

Un attacco di droni sulla città di Kutum, nella regione sudanese del Darfur ha colpito una festa di matrimonio, uccidendo almeno 30 civili, tra cui donne e bambini. Lo ha dichiarato Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell'Onu.

I crimini di guerra non documentati

"Ribadiamo che gli attacchi con droni contro civili e infrastrutture civili sono inaccettabili", ha detto Dujarric. Nel Kordofan meridionale, gli scontri intorno alla città di Dilling, iniziati lunedì scorso, avrebbero causato la morte di 47 civili e il ferimento di decine di altri. L'attacco è l'ultimo di una serie di intensi scontri tra droni tra l'esercito e le Forze di Supporto Rapido paramilitari, in guerra dall'aprile del 2023. Il conflitto in Sudan, che dura da quasi tre anni, ha causato oltre 40.000 morti, secondo i dati delle Nazioni Unite, ma le organizzazioni umanitarie affermano che il numero reale potrebbe essere molto più alto.