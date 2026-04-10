Sudan, un attacco con drone colpisce un matrimonio: 30 vittime

Tra le perone uccise anche donne e bambini. A riportare il crimine di guerra avvenuto nella città di Kutum, nel Darfur settentrionale, il portavoce del Segretario generale dell'Onu
Un attacco di droni sulla città di Kutum, nella regione sudanese del Darfur ha colpito una festa di matrimonio, uccidendo almeno 30 civili, tra cui donne e bambini. Lo ha dichiarato Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell'Onu.
I crimini di guerra non documentati
"Ribadiamo che gli attacchi con droni contro civili e infrastrutture civili sono inaccettabili", ha detto Dujarric. Nel Kordofan meridionale, gli scontri intorno alla città di Dilling, iniziati lunedì scorso, avrebbero causato la morte di 47 civili e il ferimento di decine di altri. L'attacco è l'ultimo di una serie di intensi scontri tra droni tra l'esercito e le Forze di Supporto Rapido paramilitari, in guerra dall'aprile del 2023. Il conflitto in Sudan, che dura da quasi tre anni, ha causato oltre 40.000 morti, secondo i dati delle Nazioni Unite, ma le organizzazioni umanitarie affermano che il numero reale potrebbe essere molto più alto.