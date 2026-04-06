Fiji, nave da crociera incagliata vicino all'isola di "Cast Away"

La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away". I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo
Una nave da crociera si è incagliata davanti all'isola di Monuriki, nelle Fiji. La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away" del 2000. I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio, che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione lunga 55 metri, sono stati tratti in salvo. I soccorritori lavorano per impedire che il carburante fuoriesca dai serbatoi provocando un disastro naturale nelle acque della baia.
La nave incagliata
Come si legge in una nota della compagnia Blue Lagoon Cruises, citata da Abc News, "sebbene l'indagine sia ancora nelle fasi iniziali" a causare l'incidente sarebbe stata "una forte burrasca" che ha provocato "lo spostamento dell'ancora verso una vicina barriera corallina".