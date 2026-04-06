Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiji, nave da crociera incagliata vicino all'isola di "Cast Away"

Mondo
©Getty

La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away". I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo

ascolta articolo

Una nave da crociera si è incagliata davanti all'isola di Monuriki, nelle Fiji. La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away" del 2000. I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio, che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione lunga 55 metri, sono stati tratti in salvo. I soccorritori lavorano per impedire che il carburante fuoriesca dai serbatoi provocando un disastro naturale nelle acque della baia.

La nave incagliata

Come si legge in una nota della compagnia Blue Lagoon Cruises, citata da Abc News, "sebbene l'indagine sia ancora nelle fasi iniziali" a causare l'incidente sarebbe stata "una forte burrasca" che ha provocato "lo spostamento dell'ancora verso una vicina barriera corallina".

Vedi anche

Nave alla deriva nel Mediterraneo, le opzioni per messa in sicurezza

Mondo: Ultime notizie

Guerra Iran, Teheran respinge tregua: controproposta in 10 punti

Mondo

L'Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta "in 10 punti" alla proposta statunitense di...

Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica

Mondo

l presidente ucraino ha dichiarato: "Se la Russia è pronta a cessare gli attacchi al nostro...

Trump: “Iran può essere eliminato in una notte, anche martedì". VIDEO

Mondo

Il presidente Usa, durante una conferenza stampa sulla missione che ha portato al salvataggio del...

Fiji, nave da crociera incagliata vicino all'isola di "Cast Away"

Mondo

La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera...

Guerra in Iran, perché è importante il giacimento di gas di South Pars

Mondo

Mentre continua la guerra in Iran, nonostante voci di diverse fonti che indicano possibili...

Mondo: I più letti