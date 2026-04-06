Fiji, nave da crociera incagliata vicino all'isola di "Cast Away"

La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away". I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo

Una nave da crociera si è incagliata davanti all'isola di Monuriki, nelle Fiji. La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito la barriera corallina ed è rimasta bloccata al largo dell'isola, location del celebre film con Tom Hanks "Cast Away" del 2000. I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio, che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione lunga 55 metri, sono stati tratti in salvo. I soccorritori lavorano per impedire che il carburante fuoriesca dai serbatoi provocando un disastro naturale nelle acque della baia.