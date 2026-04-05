Usa, auto su partecipanti a parata in Louisiana: 15 feriti

Quindici persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave, dopo che un'auto che ha travolto i partecipanti a una parata per i festeggiamenti del Capodanno laotiano a Iberia Parish, in Louisiana . Lo riferisce la Cnn citando l'ufficio dello sceriffo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, all’incrocio tra Savannakhet Road e Melancon Road. Dalle prime indagini è stata esclusa l’ipotesi di un gesto intenzionale. L’autista è stato fermato.

I soccorsi e le indagini



"Diverse persone hanno riportato ferite, alcune delle quali si ritiene siano gravi", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. Il servizio di emergenza Acadian Ambulance ha fatto sapere, in un post su X, di aver trasportato 11 pazienti via terra e due in elicottero. Il conducente del mezzo, 57 anni, è in stato di fermo. Quando è stato bloccato, il guidatore non era lucido. "Sulla base delle indagini preliminari, non sembra trattarsi di un atto intenzionale", ha ribadito l’ufficio dello sceriffo, precisando che le indagini sono in corso. Il governatore Jeff Landry ha scritto su Facebook di pregare "per tutte le persone colpite da questo evento e siamo grati ai soccorritori che sono intervenuti sul posto".