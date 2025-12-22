Olanda, auto su folla durante parata natalizia a Nunspeet. Feriti

È successo nella località ad Est di Amsterdam, dove un veicolo ha travolto un gruppo di persone. Ci sono nove feriti di cui tre gravi. "L'episodio non sembra frutto di un atto volontario", riferisce la polizia locale sul suo profilo X

Paura a Nunspeet, località ad Est di Amsterdam, in Olanda, dove un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia. Secondo la polizia locale l'episodio "non sembra frutto di un atto volontario". I feriti sono nove di cui tre in gravi condizioni.

Circostanze ancora da chiarire

Le circostanze esatte dell'accaduto non sono ancora chiare. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unità di polizia. Questa sera era prevista una parata anche a Elburg. L'evento è stato annullato poco dopo la notizia dell'incidente, ha annunciato il comune sul suo profilo Facebook.