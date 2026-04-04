Perù, almeno un morto e 60 feriti allo stadio di Lima

Questo il bilancio degli incidenti avvenuti presso lo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata poi fatale, le cui cause sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità locali

Una persona è morta e almeno 60 sono rimaste ferite in seguito al grave incidente avvenuto nelle scorse ore presso lo stadio Alejandro Villanueva di Lima, in Perù, durante un raduno di tifosi dell'Alianza Lima alla vigilia della sfida contro l'Universitario, storica rivale del club.

Il massiccio afflusso

Secondo quanto riferito dalla polizia, diversi sostenitori sono rimasti intrappolati nel settore sud dell'impianto a causa del massiccio afflusso di persone, rendendo necessario l'intervento degli agenti per soccorrere i presenti. Il bilancio, riporta la stampa locale, è stato confermato anche dal ministero della Salute, che ha parlato finora di 60 feriti trasferiti in vari ospedali della capitale peruviana.