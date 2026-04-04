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Perù, almeno un morto e 60 feriti allo stadio di Lima

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©Ansa

Questo il bilancio degli incidenti avvenuti presso lo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata poi fatale, le cui cause sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità locali

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Una persona è morta e almeno 60 sono rimaste ferite in seguito al grave incidente avvenuto nelle scorse ore presso lo stadio Alejandro Villanueva di Lima, in Perù, durante un raduno di tifosi dell'Alianza Lima alla vigilia della sfida contro l'Universitario, storica rivale del club.

Il massiccio afflusso 

Secondo quanto riferito dalla polizia, diversi sostenitori sono rimasti intrappolati nel settore sud dell'impianto a causa del massiccio afflusso di persone, rendendo necessario l'intervento degli agenti per soccorrere i presenti. Il bilancio, riporta la stampa locale, è stato confermato anche dal ministero della Salute, che ha parlato finora di 60 feriti trasferiti in vari ospedali della capitale peruviana. 

Cause da chiarire

In un primo momento si era parlato del crollo di un muro all'interno dello stadio, ma successivamente sia la polizia sia l'Alianza Lima hanno smentito questa ricostruzione. Restano ancora da chiarire le cause dell'accaduto. Video diffusi dalle tv locali mostrano una folla compatta tra fumogeni e fuochi d'artificio. 

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