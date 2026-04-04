Perché le condanne a Meta e Google sono una buona notizia

Una parte del dibattito pubblico, soprattutto negli Stati Uniti, ha reagito alla sentenza esprimendo cautele, e talvolta scetticismo. Il punto, tuttavia, è che queste letture rischiano di essere parziali, se non fuorvianti. L’annoso problema della responsabilità delle piattaforme ha a che fare direttamente col modo in cui interi ecosistemi digitali sono stati progettati per massimizzare l’engagement, anche quando questo incentiva comportamenti compulsivi, polarizzazione e vulnerabilità psicologica