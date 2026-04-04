Australi, terremoto di magnitudo 6 nel Territorio del Nord

Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze riferisce che un sisma di magnitudo 6 è stato avvertito nel Territorio del Nord dell’Australia
Un sisma di magnitudo 6 è stato avvertito nel Territorio del Nord dell'Australia. Lo riferisce il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze.
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Russia, terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.8. LE FOTO
Sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento, con magnitudo da 4.7 a 6.9. Le autorità locali hanno riferito di numerosi feriti, e diversi turisti sono stati evacuati. In seguito è stata diramata l'allerta tsunami, poi rientrata dopo alcune ore