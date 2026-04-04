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Australi, terremoto di magnitudo 6 nel Territorio del Nord

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Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze riferisce che un sisma di magnitudo 6 è stato avvertito nel Territorio del Nord dell’Australia

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Un sisma di magnitudo 6 è stato avvertito nel Territorio del Nord dell'Australia. Lo riferisce il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze. 

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©IPA/Fotogramma

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