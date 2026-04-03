Il segretario alla Difesa ha rimosso anche il maggiore generale William Green, e il comandante dell'Army Transformation and Training Command, David Hodne. George, riconfermato nel 2023 per un mandato quadriennale, avrebbe dovuto restare in carica fino al 2027 ascolta articolo

Dopo la recente decisione del presidente Donald Trump di sostituire la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem e poi, giovedì, la procuratrice generale e segretaria della Giustizia Pam Bondi, il segretario alla Difesa Pete Hegseth è intervenuto con ulteriori cambiamenti ai vertici militari.

La richiesta di dimissioni al capo di Stato Maggiore Hegseth ha chiesto le dimissioni immediate del generale Randy George, capo di Stato Maggiore dell'Esercito e massima autorità militare del Paese. La notizia, anticipata dall'emittente statunitense CBS News e confermata dal Pentagono, è stata formalizzata dal portavoce del Dipartimento della Difesa Sean Parnell, che ha comunicato che George "si dimetterà dalla carica di 41° capo di Stato Maggiore dell'Esercito con effetto immediato". Non è ancora chiaro il motivo della richiesta di dimissioni. Parnell ha solo dichiarato che "il Dipartimento della Guerra è grato al generale George per i decenni di servizio prestati alla nostra nazione. Gli auguriamo ogni bene per il suo pensionamento". Secondo quanto riportato da CBS News, Hegseth intende affidare la guida dell'Esercito a una figura ritenuta più adatta ad attuare la visione del presidente Trump. Parallelamente, il capo della Difesa ha rimosso altri due alti ufficiali: il maggiore generale William Green, e il comandante dell'Army Transformation and Training Command, David Hodne.

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