Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua

La Settimana Santa, che si apre il 29 marzo con la Domenica delle Palme, accompagna i fedeli attraverso la Passione e la morte di Gesù in croce fino alla Resurrezione, celebrata la domenica successiva con la Pasqua. Gli appuntamenti presieduti dal Pontefice in Città del Vaticano
La Settimana Santa quest'anno inizia oggi 29 marzo (Domenica delle Palme) fino al 5 aprile (Pasqua), con le principali celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV in Vaticano: guiderà la Via Crucis il 3 aprile e la Benedizione Urbi et Orbi il 5. La Settimana Santa rappresenta il momento più solenne dell’anno liturgico cristiano, culminando con la celebrazione della Pasqua. Quest’anno, da Città del Vaticano, per la prima volta Papa Leone XIV guiderà i fedeli attraverso i principali riti che ricordano la passione, morte e resurrezione di Cristo.
Domenica delle Palme: l’inizio della Settimana Santa
Le celebrazioni si aprono come detto con la Domenica delle Palme, che commemora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. La liturgia, tradizionalmente celebrata in Piazza San Pietro e nella Basilica di San Pietro, prevede la benedizione dei rami d’ulivo e la lettura della Passione. Oggi 29 marzo dalle ore 10 Papa Leone XVI presiederà la celebrazione in Piazza San Pietro, seguita dalla preghiera dell’Angelus.
Giovedì Santo: la Messa in Coena Domini
Il Giovedì Santo, il 2 aprile, Papa Leone XIV presiederà la Messa che ricorda l’Ultima Cena nella Basilica di San Pietro. Uno dei momenti più significativi è il rito della lavanda dei piedi, simbolo di servizio e umiltà. Al mattino la messa Crismale a San Pietro e alle 17.30 la Messa in Cena Domini nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
Venerdì Santo: Via Crucis e celebrazione della Passione
Il Venerdì Santo è invece dedicato alla commemorazione della crocifissione. In serata, il Pontefice guiderà la tradizionale Via Crucis, spesso celebrata al Colosseo, uno dei momenti più suggestivi e partecipati dai fedeli di tutto il mondo. Alle ore 17 la Celebrazione della Passione del Signore nella Basilica di San Pietro e alle 21.15 la Via Crucis al Colosseo.
Sabato Santo: la veglia pasquale
La notte tra sabato e domenica si svolge la solenne Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro, alle ore 21. lQuesto rito, ricco di simboli come il fuoco e il cero pasquale, rappresenta il passaggio dalle tenebre alla luce della resurrezione. Sabato 4 aprile alle ore 21 dalla Basilica di San Pietro.
Domenica di Pasqua: il messaggio Urbi et Orbi
La Settimana Santa si conclude infine con la Domenica di Pasqua, di Resurrezione: il 5 aprile alle ore 10.15 la Messa presieduta dal Pontefice in Piazza San Pietro, seguita alle 12 dalla benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana.
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