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Cosa pensano gli americani dell'aborto, a quattro anni dalla stretta?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

A giugno del 2022 la storica sentenza Roe contro Wade del 1973, che aveva legalizzato l'aborto a livello nazionale, è stata ribaltata con una nuova decisione della Corte Suprema. La palla è passata ai singoli Stati sulla questione interruzione di gravidanza, ma quali sono le opinioni degli americani? Quanti sono "pro life" e quanti "pro choice"?

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