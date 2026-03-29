Cosa pensano gli americani dell'aborto, a quattro anni dalla stretta?

A giugno del 2022 la storica sentenza Roe contro Wade del 1973, che aveva legalizzato l'aborto a livello nazionale, è stata ribaltata con una nuova decisione della Corte Suprema. La palla è passata ai singoli Stati sulla questione interruzione di gravidanza, ma quali sono le opinioni degli americani? Quanti sono "pro life" e quanti "pro choice"?