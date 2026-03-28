Cosa è successo

Un gruppo, noto come "Handala Hack Team", ha pubblicato sul proprio sito web un presunto riassunto della vita di Patel e alcune sue foto accompagnate da una dichiarazione: "Questo è solo l'inizio". L'Fbi ha detto di essere a conoscenza di "soggetti malintenzionati" che prendono di mira le informazioni di posta elettronica di Patel, affermando che sono state prese tutte le misure necessarie per mitigare i potenziali rischi. "Le informazioni in questione sono di natura storica e non riguardano dati governativi", ha precisato l'agenzia, che ha annunciato di mettere a disposizione una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che aiutino a identificare i membri del gruppo hacker. Secondo alcune fonti, hacker sostenuti dall'Iran avrebbero violato le comunicazioni private di Patel già nel 2024, poche settimane prima della sua nomina a capo dell'Fbi: non è chiaro se tale violazione sia diversa da quella rivendicata dal gruppo Handala. Alcune foto che Handala afferma di aver prelevato dall'account email di Patel stanno circolando sui social media con il logo del gruppo: mostrano Patel in diverse località non identificate (in piedi accanto a una decappottabile d'epoca, sorridente accanto a un jet, mentre fuma sigari, si scatta un selfie accanto a una bottiglia di liquore e posa in quelli che sembrano essere ristoranti e hotel).